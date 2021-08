Il Trentino Alto Adige stravolto (ancora) dal maltempo

Agosto è iniziato con maltempo e disagi di vario tipo in Trentino e in Alto Adige. Il primo giorno del mese ha visto scendere la pioggia battente più volte durante la giornata, con alcune brevi pause. La viabilità ha subito qualche disagio, sia sull'Autobrennero, sia sulle altre strade, anche a causa di rallentamenti per il maltmpo, oltre che per l'intenso traffico della domenica, di chi rientra dal wekend.

Ancora allagamenti e grandinate in Alto Adige, dove i vigili del fuoco lavorano ormai da diversi giorni. I vigili del fuoco di Roncegno hanno iniziato il mese con 23 interventi di soccorso urgenti e non, causa del maltempo che si è abbattuto sul nostro territorio, dalle 1.16 di mattina. Il primo intervento è stato richiesto per un'abitazione che con il forte vento ha perso praticamente tutto il tetto.

Tutti gli altri interventi sono stati di vario tipo: