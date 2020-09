M49 catturato di nuovo dopo la fuga

M49 è stato catturato dal corpo forestale provinciale. L’orso era fuggito dal recinto del Casteller a fine luglio. L’operazione è stata portata a termine nella zona del Lagorai, dove l’animale si trovata nell’ultimo periodo, mediante trappola a tubo, già utilizzata in passato per questo stesso esemplare.

Continua l'epopea di M49, l'orso

Continua l'epopea di Papillon, meglio conosciuto come M49. L'orso è protagonista di tantissimi articoli di cronaca e riunioni tra i vertici politici. Dopo essere fuggito ed essere stato catturato diverse volte negli ultimi due anni, è stato preso un'altra volta lunedì 7 settembre mattina, cadendo nella stessa trappola del passato.

Identificato come il responsabile di 16 incursioni con relativi danni in soli 3 mesi, la sua prima fuga dal centro faunistico di Casteller risale al 15 luglio 2019. È rimasto libero per quasi un anno, poi il 29 aprile del 2020 è stato di nuovo catturato ed è riuscito a fuggire il 27 luglio del 2020.

Era stato castrato e gli era stato infilato un radio collare, che però M49 era riuscito a sfilarsi dopo la metà di agosto di quest'anno. Una serie di eventi che ha visto un forte scontro di opinioni, dove anche il ministro all'ambiente Sergio Costa si è sempre professato contro l'abbattimento e la cattura dell'orso.