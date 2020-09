Un altro locale di Trento chiuso dalla Questura: ordine pubblico e misure anti-covid

Un altro bar chiuso per problemi di ordine pubblico e sicurezza. Questa volta non in centro, dove pochi giorni fa la stessa sorte era toccata al Caffè 34 di piazza Duomo, ma nella periferia nord. Il locale in questione è il Tonyk Pub di via Unterveger, dietro alla zona commerciale dell'Eurobrico. L'attività è stata sospesa per 15 giorni con decreto del Questore Cracovia.

La nota della Questura parla di "fatti, avvenuti in orario serale e notturno che vanno dalle risse al disturbo della pubblica quiete, al degrado urbano, alle violazioni di norme poste a presidio della serena convivenza, nonché alla palese e grave inosservanza delle disposizioni di contenimento della diffusione del contagio".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Oltre a questo durante i controlli sarebbero stati trovati nel locale persone con precedenti penali e riscontrate irregolarità di tipo fiscale e previdenziale nell'impiego di barman e buttafuori, così come nell'organizzazione degli eventi con dj. E' ancora in vigore, infatti, fino a nuovo ordine l'ordinanza del presidente della Provincia che vieta i balli in qualsiasi tipo di locale pubblico.