Una ciclista ferita e un escursionista con problemi a un braccio: elicotteri in volo

Tre gli interventi del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino nella giornata di giovedì 29 luglio. Oltre al tragico incidente costato la vita a un uomo, nei pressi del rifugio Velo della Madonna, le chiamate di intervento sono arrivate anche per un escursionista e una ciclista.



Cade dalla bicicletta e riporta diversi traumi

Una ciclista belga del 1978 è stata soccorsa sulla strada della Ponale, a circa metà percorso. La donna stava scendendo con la bicicletta verso Riva del Garda quando è caduta procurandosi diversi traumi. ? stato il compagno che si trovava dietro di lei a dare l'allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 intorno alle 16.30, dopo averla trovata a terra.

Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino meridionale, ha chiesto l'intervento degli operatori della Stazione di Riva del Garda, che hanno accompagnato sul posto in sanitari dell'ambulanza con il mezzo in dotazione alla Stazione. Considerata la dinamica dell'incidente, è stato chiesto l'intervento dell'elicottero che ha verricellato sul posto il Tecnico di Elisoccorso con l'equipe medica. La donna è stata stabilizzata ed elitrasportata all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Un escursionista soccorso su cima Busazza



Un escursionista del 1982 di Budrio (Bo) è stato soccorso per un problema a un braccio mentre si trovava nei pressi di cima Busazza, verso passo dei Segni (gruppo della Presanella), a una quota di circa 3.000 m.s.l.m. L'uomo è stato raggiunto dall'elicottero, che ha verricellato sul posto il Tecnico di Elisoccorso. In accordo con il medico, l'uomo è stato stabilizzato e recuperato a bordo dell'elicottero, insieme ai compagni di escursione, per essere trasferito all'ospedale di Tione. Non è stato necessario l'intervento degli operatori della Stazione di Vermiglio, pronti in piazzola per dare eventuale supporto all'equipaggio.