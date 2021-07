Tre incidenti in bicicletta in meno di un'ora: Soccorso Alpino ed elisoccorso in azione

Tre interventi per due biker e una donna in bicicletta aprono il fine settimana in Trentino, sabato 24 luglio. Il Soccorso Alpino, insieme al Tecnico di elisoccorso e ai sanitari sono intervenuti su tre differenti incidenti in bicicletta verificatisi in tre luoghi diversi.

Il primo intervento è stato richiesto alle 11.40 circa per una donna del 1939 di Ancona che è caduta dalla bici nella zona dello chalet Margherita. La donna si trovava sulla pista da downhill del Bike Park del Col Rodella quando ha perso il controllo della bicicletta ed è caduta procurata una probabile distorsione al ginocchio. Inviata sul posto la squadra della stazione dell'Alta Val di Fassa del Soccorso Alpino, la signora è stata stabilizzata e trasportata fino alla strada asfaltata, dove è stata consegnata al personale del 118 arrivato con l'ambulanza.

Qualche minuto dopo, sulla pista Hustle&Flow del Paganella Bike Park, è stato richiesto l'intervento per un giovane uomo che, cadendo dalla mountain bike, pare essersi procurato un trauma alla spalla. Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino con il Coordinatore dell'Area Operativa Trentino Centrale ha chiesto l'intervento della guardia attiva del Soccorso Alpino di turno a Fai della Paganella che ha stabilizzato il giovane e lo ha consegnato all'ambulanza.

Pochi minuti dopo mezzogiorno, un terzo intervento è stato chiesto per un altro biker. L'uomo stava scendendo lungo la strada forestale in Paganella ed era quasi arrivato in località Rindole quando ha perso il controllo della bicicletta, è caduto e ha battuto la testa. Sul posto è arrivata la guardia attiva del Soccorso Alpino di turno. Vista la dinamica dell'incidente è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, sul quale è stato caricato e accompagnato all'ospedale Santa Chiara di Trento.