Valsugana: sbanda e si schianta a bordo strada, galleria dei Crozi bloccata

Auto fuori strada e statale in tilt: è successo sulla Valsugana, in direzione Pergine, nel primo pomeriggio di mercoledì 9 dicembre. Il punto in cui si è verificato l'incidente è all'uscita della galleria dei Crozi, un tratto purtroppo noto per episodi analoghi. Dopo l'allarme laciato da alcuni automobilisti sul posto si sono precipitate le ambulanze di Trentino Emrgenza ed i Vigili del Fuoco di Civezzano. Secondo le prime informazioni la persona alla guida non avrebbe riportato lesioni particolarmente gravi, ma è stata comunque trasportata in ambulanza all'ospedale di Trento. Il traffico è bloccato anche all'interno della galleria.

