Incidente mortale in A22: la vittima è Thomas Setti

E' Thomas Setti la vittima del tragico schianto avvenuto sulla A22 nel primo pomerigigo di mercoled 28 ottobre. Il cinquantenne roveretano si trovava alla guida del suo furgone nel tratto compreso tra i caselli di Trento Sud e Rovereto Nord. Stava viaggiando in corsia di sorpasso quando, il motivo è ancora da chiarire, è rientrato bruscamente in prima corsia non accorgendosi di un autoarticolato praticamente fermo a causa dei rallentametni dovuti ad un cantiere di manutenzione, poco più avanti.

A quel punto avrebbe tentato di ritornare in corsia di sorpasso ma non ha fatto in tempo. L'impatto con il mezzo pesante è stato inevitabile e, purtroppo, fatale. L'intervento dell'elicottero, allertato dai soccorritori, purtroppo non è stato necessario. Il medico d'emergenza non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La salma è stata estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco.