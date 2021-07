SS45, Schianto tra due auto: estratta una persona incastrata 

La chiamata al Nue (Numero unico per le emergenze) 112 è arrivata alle 12.30 circa di mercoledì

Schianto tra due auto sulla SS45 bis via gardesana, davanti al ristorante pizzeria Alfio a Dro, nella mattinata di mercoledì 28 luglio. Una persona è finita in ospedale. La chiamata al Nue (Numero unico per le emergenze) 112 è arrivata alle 12.30 circa.

Sul posto sono intervenuti quattro vigili del fuoco volontari di Dro con il polisoccorso, un'ambulanza di Trentino Emergenza, gli agenti della polizia Locale e Stradale, oltre all'autosoccorso Tasin per recupero veicoli.

I vigili del fuoco dopo aver stabilito con i sanitari il modus operandi, hanno estratto la persona ferita dalla parte posteriore del veicolo mettendola sulla spinale. I danni riportati dall'auto a causa dello schianto non hanno reso possibile la manovra dalla parte anteriore.

La persona ferita è stata trasportata al pronto soccorso di Arco per i dovuti accertamenti. La strada è rimasta chiusa per circa un'ora con il traffico deviato sulle due arterie parallele.