Cade dalla bici e si taglia alla gamba: donna elitrasportata in ospedale

È stata portata all'ospedale Santa Chiara in elicottero la donna caduta dalla bicicletta a Sarche, frazione di Calavino. La chiamata al Nue (Numero unico per le emergenze) 112 è arrivata alle 18.40. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi: sanitari e vigili del fuoco.

Per cause in corso di accertamento la donna è caduta autonomamente dalla bicicletta e si è procurata un taglio profondo a una gamba. Al momento dell'intervento dei soccorsi era cosciente ed è stata portata in pronto soccorso per essere affidata alle dovute cure mediche.