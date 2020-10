Rovereto, schianto nella notte tra due auto: quattro persone sono finite in ospedale

Il terribile schianto a Rovereto, verificatosi alle 21.30 circa di lunedì 26 ottobre, ha visto coinvolte due auto sulle quali viaggiavano tre giovani di 28 e 30 anni e un uomo di 56. L'incidente si è verificato sulla SS12, nella zona di Marco di Rovereto. Cause e dinamiche esatte di quanto accaduto sono ancora al vaglio degli organi inquirenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rovereto con 3 mezzi e 15 uomini e hanno estratto parte dei quattro feriti con l'utilizzo delle pinze idrauliche, la polizia locale per i dovuti rilievi e i sanitari della Stella d'Oro di Ala con diverse ambulanze. È stato inoltre richiesto l'intervento dell'elisoccorso che è atterrato al campo sportivo.

I quattro feriti non sarebbero in pericolo di vita, ma sono stati tutti trasportati in ospedale. Non si sono verificati problemi con la viabilità, la strada è stata ripristinata e pulita in poco tempo.