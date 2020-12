Riva del Garda, investito mentre porta i pacchi: trasportato in ospedale

Non avrebbe riportato gravi lesioni l'autista trentino investito mercoledì 16 dicembre, a Riva del Garda, mentre portava dei pacchi a un cliente.

Erano le 11.29 circa quando l'autista di un'azienda logistica è smontato dal suo mezzo per consegnare i pacchi a un cliente ed è stato investito da un'auto all'altezza dell'intersezione tra via Damiano chiesa e via Francesco-Alberto Lutti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Riva del Garda e il personale sanitario del 118 che lo ha trasportato in ospedale ad Arco per i dovuti accertamenti per le contusioni riportate.