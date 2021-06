Perde il controllo della moto e precipita per 25 metri: motociclista elitrasportato in ospedale

È stato elitrasportato in ospedale il motociclista che nel tardo pomeriggio di lunedì 21 giugno è caduto in una scarpata precipitando per 25 metri al passo Manghen. La chiamata al Nue (Nunero Unico per le Emergenze) 112 è arrivata pochi minuti dopo le 17.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Borgo Valsugana, l’elisoccorso, i vigili del fuoco e il personale sanitario.

Le cause di quanto accaduto sono ancora in corso di accertamento. L'uomo, un tedesco classe 1955 in vacanza a Levico, ha perso autonomamente il controllo della motocicletta. Il motociclista si è rialzato da solo e non ricorderebbe bene l'accaduto. È stato trasportato, non in pericolo di vita, all'ospedale di Trento.