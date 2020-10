Ragazza investita dal furgone mentre attraversa la strada in Port'Aquila

Investimento all'incrocio di Port'Aquila nella mattinata di venerdì 2 ottobre. La pioggia ha reso ancora più critiche le normali condizioni del traffico nell'ora di punta all'importante snodo stradale cittadino. Queste le concause legate all'incidente che si è verificato attorno alle 9.20: un furgone ha investito una ragazza che stava attraversando la strada all'inizio della salita che porta a Mesiano.

Secondo le prime ricostruzioni sembra che la ragazza, 23 anni, si trovasse sulle strisce. Sul posto è subito intervenuta un'ambulanza, insieme a due pattuglie della Polizia Locale. Il traffico è stato fermato per alcuni minuti, per permettere le operazioni di soccorso. La ragazza è stata trasportata all'ospedale S. Chiara in codice giallo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Immediatamente si è creata una lunga colonna di auto da piazza Venezia fino alla Cervara. Una volta riaperta la strada alla circolazione, i vigili hanno svolto gli accertamenti del caso raccogliendo la testimonianza dell'uomo alla guida del furgone e di alcuni testimoni. La ricostruzione della dinamica è ancora in corso. La ragazza investita si trova in ospedale, non in pericolo di vita.