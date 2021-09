Roncegno Terme, 18enne perde il controllo dell'auto e finisce contro gli alberi: illesa

Alla fine se l'è cavata con un enorme spavento, oltre ai danni all'auto, una giovane di 18 anni coinvolta in un incidente stradale nel tardo pomeriggio di martedì 31 agosto alle porte di Roncegno Terme, in Valsugana. L'allarme è scattato intorno alle 17:50: la ragazza stava viaggiando sulla strada provinciale 65 quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada, ribaltandosi su un fianco e poi fermandosi contro degli alberi.

Immediato l'intervendo dei vigili del fuoco di Roncegno Terme e Borgo Valsugana, giunti con le pinze idrauliche per liberare la ragazza dalle lamiere, che però non sono state necessarie. I volontari di Roncegno sono stati impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del luogo, nel recupero della vettura e nel ripristino della viabilità. Sul posto anche un’ambulanza di Trentino Emergenza e la Polizia locale.

Fortunatamente, la ragazza è rimasta illesa, ed è stata medicata sul posto dai sanitari. Per lei non c'è stato neanche bisogno del ricovero in pronto soccorso.