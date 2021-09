Incidente tra auto e moto a Lavis, grave un ragazzo di 16 anni. Ferita anche una 21enne

Un giovane di 16 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 1° settembre a Lavis. È accaduto poco dopo le 14, in via nazionale, sulla strada statale 12 nei pressi del ponte San Giovanni Bosco.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco volontari di Lavis, giunti sul posto, a scontrarsi sono state un'auto e una moto, per cause però ancora da ricostruire. Subito dopo l'impatto, i pompieri hanno operato con le pinze idrauliche per soccorrere le due persone coinvolte: oltre al 16enne alla guida del motociclo infatti, è rimasta ferita in maniera meno grave una ragazza di 21 anni, che era a bordo dell'auto.

Sul posto anche i soccorritori di Trentino Emergenza, con due ambulanze e un'automedica, oltre che la polizia locale di Lavis e di Trento, cui spettano i rilievi del caso.

Entrambi i feriti sono stati trasportati all'ospedale Santa Chiara di Trento.