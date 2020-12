Carisolo, scende dal marciapiede e viene colpita da un'auto: bambina elitrasportata in ospedale

Era uscita da scuola da poco, la bambina di 9 anni coinvolta nell'incidente che si è verificato a Carisolo, mercoledì 23 dicembre, alle 12.30 circa e che è stata trasportata in ospedale in elicottero.

Cause e dinamica di quanto accaduto sono ancora al vaglio degli organi inquirenti, ma da quanto emerso pare che la bambina sia scesa dal marciapiede e sia stata colpita da un'auto che in quel momento viaggiava sull'intersezione tra via Giuseppe Verdi e via Presanella.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Pinzolo e il personale sanitario del 118 con l'elisoccorso. La bambina è stata portata all'ospedale Santa Chiara di Trento, al momento del soccorso era cosciente.