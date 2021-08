Doppio schianto tra scooter e auto: vigili del fuoco e soccorsi in azione

Doppio intervento dei vigili del fuoco volontari di Dro per due incidenti sul territorio verificatisi nella giornata di sabato 7 agosto. Le due chiamate al Nue (Numero unico per le emergenze) 112 sono arrivate intorno alle 13.20 e alle 18. La prima richiesta di intervento ha riguardato uno schianto nel primissimo pomeriggio a Pietramurata, tra un'auto e uno scooter. Il centauro non avrebbe riportato gravi ferite.

La seconda telefonata è arrivata per un altro incidente in località Lago tra uno scooter e una moto, quasi 5 ore dopo. Sette vigili del fuoco sono andati sul posto con il polisoccorso, insieme ai carabinieri, la strada e al personale sanitario del 118. La strada è rimasta a chiusa per almeno una mezz'ora per soccorrere i feriti e per permettere i rilievi del caso.