Schianto tra una bici e un'auto: un bambino trasportato all'ospedale

La chiamata al Nue (Numero Unico per le Emergenze) 112 è arrivata pochi minuti dopo le 14.30

Grave incidente tra un'auto e una bici nel pomeriggio di sabato 19 giugno a Civezzano. La chiamata al Nue (Numero Unico per le Emergenze) 112 è arrivata pochi minuti dopo le 14.30. Sulla bicicletta c'era un bambino di 10 anni.

Cause e dinamiche di quanto accaduto sono ancora in corso di accertamento, l'impatto per il bambino investito dall'auto è stato violento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118, l'elicottero di Trentino emergenza e le forze dell'ordine.