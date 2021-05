Pilota di parapendio precipita nel bosco: elitrasportato in ospedale

Un pilota di parapendio di Riva del Garda del 1961 è precipitato tra il monte Biaene e il capitello di San Bernardo (a ovest di Rovereto), finendo a terra in una zona boschiva a una quota di circa 1.200 m.s.l.m. Il pilota ha perso il controllo della vela poco dopo il decollo e nel finire a terra tra gli arbusti si è procurato contusioni e possibili traumi. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata poco dopo le 13.



Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il coordinatore dell'Area operativa Trentino meridionale, ha attivato la Stazione di competenza Vallagarina e ha chiesto l'intervento dell'elicottero. Mentre una squadra di operatori della Stazione Vallagarina è andata sul posto con i mezzi di terra, il Tecnico di elisoccorso e l'equipe medica sono stati fatti sbarcare in hovering a poca distanza dal luogo dell'incidente.

I soccorritori hanno raggiunto l'infortunato a piedi e, dopo i primi accertamenti medici, lo hanno stabilizzato e imbarellato. Con il supporto degli operatori della Stazione Vallagarina e dei vigili del fuoco, l'uomo è stato trasportato per circa 100 metri fino all'elicottero che, nel frattempo, era riuscito ad atterrare poco lontano. L'infortunato, sempre cosciente, è stato trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento per gli accertamenti medici.