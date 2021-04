Lavis, roulotte in fiamme: vigili del fuoco in azione

La chiamata al Nue (Numero Unico per le Emergenze) è arrivata alle 10.40 circa

Fiamme da una roulotte a Lavis, nella mattinata di giovedì 22 aprile, rapido l'intervento dei vigili del fuoco che hanno anche messo in sicurezza una bombola di gas GPL.

La chiamata al Nue (Numero Unico per le Emergenze) è arrivata alle 10.40 circa, i vigili del fuoco di Lavis sono intervenuti sull'incendio di una roulotte che si trovava nei pressi dell’idrovora.

Le cause di quanto accaduto sono in corso di accertamento da parte dei vigli del fuoco, non ci sarebbero persone coinvolte nel rogo. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia Locale.