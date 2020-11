Ospedaletto, camion in fiamme sulla SS47: chiusa metà strada

Spaventoso incendio a Ospedaletto, sulla SS47, la strada statale della Valsugana che collega Trento a Padova, quello di sabato 21 novembre. Alle 5.30 del mattino, i vigili del fuoco di Ospedaletto e i carabinieri di Borgo Valsugana sono stati chiamati ad intervenire su un incendio che ha visto coinvolto un camion che traportava delle bobine di carte.

Pare che l'incendio sia divampato da un guasto meccanico, ma gli accertamenti sono ancora in corso da parte degli organi inquirenti. Fortunatamente non ci sono feriti, ma la strada è stata parzialmente chiusa, è stato istruito il senso unico alternato per permettere ai vigili del fuoco di proseguire con le operazioni di spegnimento