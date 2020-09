Incendio nei boschi a Bezzecca: pompieri al lavoro da oltre 40 ore

I corpi vigili del fuoco volontari di Bezzecca e Concei sono impegnati da oltre 40 ore nelle operazioni di spegnimento dell'incendio boschivo che è scoppiato nella tarda serata di mercoledì 16 settembre a causa di un fulmine. L'incendio è in località Vies a 1600 metri di quota nel comune di Ledro.

La richiesta di intervento dei corpi è avvenuto alle 22.10 del 16 settembre. Fin da subito è stato organizzato un sopralluogo per verificare l'esatta posizione, ma vista la zona impervia e rocciosa non si è operato per lo spegnimento, lo si è tenuto sotto osservazione.

La mattina di giovedì 17 settembre è arrivato in zona l'elicottero del nucleo di Trento per effettuare i lanci d'acqua con la benna Bamby . Per rifornire la benna sono stati approntati due grandi vasche da circa 15mila litri in località Trat, circa alla stessa quota altimetrica dell'incendio in modo da agevolare il lavoro dell'elicottero.

Le operazioni sono proseguite anche venerdì 18 settembre, l'elicottero ha infatti operato per tenere sotto controllo l'evoluzione dell'evento e per bloccare sul nascere eventuali riaccensioni dovute al vento.