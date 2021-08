La Sicilia brucia e il Trentino corre ad aiutarla

Un vero inferno si è scatenato in Sicilia a fine luglio, numerosi gli incendi alimentati dal soffocante vento africano e gli interventi da parte dei soccorsi per cercare di domarli e di salvare le persone. I vigili del fuoco di Riva del Garda hanno comunicato con una nota che partiranno domenica per andare ad aiutare quella terra che sta soffrendo sotto la morsa del fuoco:

"Nella giornata di domenica 1 luglio 2021 partirà una colonna mobile (composta da vigili del fuoco, autobotti e minibotti) per fronteggiare l'emergenza incendi boschivi nella regione Sicilia. Ulteriori informazioni e dettagli nella giornata di domenica".

Come racconta la giornalista di CataniaToday, Daria Raiti, la zona maggiormente colpita è stata quella nel rione Fossa Creta dove diverse famiglie sono state costrette a lasciare le loro case. Nella zona si è alzata un'intesa nube di fumo. Chiuso al traffico l'asse dei servizi e bloccato l'accesso anche ad alcune strade. Un rogo ha distrutto lo stabilimento balneare Le Capannine del lungomare della Plaia. Sui diversi fronti sono stati impegnati numerosi vigili del fuoco. Rinforzi arrivati a Catania anche da altri comandi principali della Sicilia.