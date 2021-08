Incendi in Sicilia, il Trentino non l'abbandona: il racconto

Sono già al lavoro gli operatori della Protezione civile trentina, circa una ventina di uomini, che hanno dato il cambio al primo contingente trentino inviato per l’emergenza incendi in Sicilia. Le squadre arrivate nella mattinata di mercoledì 11 agosto sull’isola, si sono subito messe all’opera nella provincia di Palermo come in quella di Messina.

Nella zona di Messina operano in particolare i vigili del fuoco volontari del distretto delle Giudicarie, che sono intervenuti su diversi incendi in stretta collaborazione con le squadre della Protezione civile altoatesina. Nella zona di Palermo e delle Madonie sono all’opera soprattutto gli operatori dell’Unione distrettuale Alto Garda e Ledro. Oltre ai vigili del fuoco volontari del contingente trentino fanno parte vigili del corpo permanente di Trento e personale del corpo forestale della Provincia.

Nell’ottica di fornire ulteriore supporto a tutte le altre forze sul posto, la Protezione civile trentina ha deciso di lasciare in loco alcune attrezzature al corpo dei vigili del fuoco siciliani, in particolare i vasconi per il carico dell’acqua da parte degli elicotteri. Uno strumento utilizzato da chi opera sul campo, come spiega uno gli operatori trentini. Marco Menegatti, ispettore dei vigili del fuoco volontari dell’Alto Garda e Ledro, racconta il contributo per l’attività del contingente trentino e l’esperienza sotto il profilo professionale e umano.

“La protezione civile del Trentino - afferma Menegatti - è abituata ad operare al di fuori del nostro territorio. Ogni qual volta viene richiesto il nostro aiuto, immediatamente diamo una risposta. Lo abbiamo fatto in Abruzzo, in Emilia Romagna e in Piemonte e ora, dal primo di agosto, in Sicilia. Per quanto riguarda l’emergenza in corso, interveniamo a supporto dei vigili del fuoco locali, in collaborazione con la Protezione civile siciliana, le istituzioni locali e la popolazione che ci ha sempre supportati. Le operazioni si sono concentrate soprattutto sugli incendi boschivi: più volte siamo riusciti a spegnere le fiamme prima che intaccassero le abitazioni vicine presenti”.