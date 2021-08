Green pass: in Trentino iniziano i controlli a campione

L'obbligo di possesso di Green pass per accedere ad alcuni servizi è entrato in vigore il 6 agosto e continua a far discutere. Tra polemiche e pass falsi a pagamento, arrivano anche i controlli delle forze dell'ordine. La polizia Locale delle Giudicarie, nella serata di lunedì 9 agosto, ha informato tutti con un post che ad agosto partiranno i controlli a campione:

L'obbligo e i controlli

Il Green pass è diventato obbligatorio per alcune attività a inizio agosto e già ha creato forti dubbi e perplessità, soprattutto da parte dei "controllori", titolari e gestori di attività per cui è richiesto il Green Pass divrà verificare che suoi clienti che siederanno all'interno del locale siano in possesso del certificato verde. La conferma arriva anche da fonti ufficiali, una circolare congiunta dei ministeri della Salute, Economia, Innovazione tecnologica, Struttura commissariale e Sogei, che fugano ogni dubbio di commercianti e imprenditori dubbiosi sul loro nuovo ruolo di controllori. “Sono tenuti” dice la nota. Dunque non è un’opzione e lo dovranno fare con una applicazione apposita che si chiama Verifica C19.

Fake Green pass

Come riporta Today, nella mattinata di lunedì 9 agosto è iniziata all'alba una maxi operazione della Polizia di Stato (denominata "Fake Pass") di contrasto al commercio online di falsi green Pass Covid 19. Gli utenti venivano attratti con messaggi del seguente tenore: "Ciao, ti spiego brevemente come funziona. Attraverso i dati che ci fornisci (nome e cognome, residenza, codice fiscale e data di nascita) una dottoressa nostra collaboratrice compila un certificato vaccinale e (quindi sì, risulti realmente vaccinato per lo stato) e da lì il Green Pass".