Trento, ruba in un garage e fugge dopo essere stato visto: ladro arrestato dai carabinieri

Si era intrufolato in un garage di viale Verona, a Trento, con l’intento di impossessarsi di oggi di valore, L.M., un 42 enne residente in citta, lunedì 12 aprile. Sfortunatamente per lui, però, è stato notato mentre si allontanava rapidamente con degli oggetti, usando la scala condominiale, dai proprietari di un garage che hanno chiamato il Numero Unico di Emergenza 112. La persona che ha chiamato i soccorsi, non solo ha denunciato quanto stesse accadendo, ma è riuscita a fornire una dettagliata descrizione del ladro, soprattutto con una precisa indicazione degli abiti indossati.

I particolari hanno consentito ai carabinieri della locale Sezione Radiomobile, una volta giunti sul luogo, di individuare e intercettare il ladro lungo viale Verona, a circa trecento metri dal condominio, con ancora in braccio tutta la refurtiva. Il fuggiasco, prima di essere bloccato, ha tentato vanamente di disfarsi dei due oggetti di bricolage, che aveva sottratto poco prima, che sono stata recuperati interamente e restituiti alla proprietaria.

L.M. nella mattinata di martedì 13 aprile comparir davanti giudice per essere sottoposto al rito per direttissima. Le forze dell’ordine sottolineano come, anche in questo caso, siano fondamentali l’immediata segnalazione al 112 e la dettagliata descrizione fornita dalla testimone alla centrale operativa dei Carabinieri.