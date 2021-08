Focolaio Covid Tione, esiti tamponi: pazienti negativi, un operatore positivo

Sono risultati tutti negativi gli ultimi tamponi dei pazienti ricoverati nel reparto di medicina dell’ospedale di Tione, mentre lo screening sugli operatori sanitari ha evidenziato una nuova positività. Questo l'aggiornamento di Apss di mercoledì 18 agosto sul focolaio scoppiato in un reparto dell'ospedale di Tione.

La direzione medica dell’ospedale ha deciso in accordo con il direttore del Servizio ospedaliero provinciale di riaprire il reparto di medicina alle accettazioni dal Pronto soccorso. Resta invece vietato l’accesso al reparto per i visitatori esterni.

Il focolaio emerso ad agosto ha coinvolto inizialmente sette persone (tre operatori sanitari e quattro pazienti ricoverati nella stessa stanza del primo degente risultato positivo al Covid-19 il 15 agosto). Tutti i pazienti e gli operatori del reparto di medicina sono stati quindi sottoposti a tampone molecolare e il reparto è stato prontamente chiuso ai visitatori esterni.

Tutti gli ambienti e i punti di contatto sono stati specificamente sanificati e nell’attesa dei risultati dei tamponi di screening non sono stati accettati pazienti da altre strutture di Apss mentre quelli in arrivo dal Pronto soccorso che necessitavano di ricovero sono stati accolti in altri presidi ospedalieri trentini.