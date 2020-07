Nuovi casi: scoperti altri 20 contagiati in Trentino

Sono 16 i contagiati nel polo della logistica di Rovereto, ai quali vanno ad aggiungersi altri 4 casi legati al "paziente zero" del focolaio di Predazzo, partito da un uomo rientrato dal Kosovo. Sono dunque 20 i nuovi contagi registrati in Trentino: questa la notizia diffusa in una conferenza stampa tenutasi nel pomeriggio di mercoledì 22 luglio con il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e l'assessore alla Salute Stefania Segnana.

In giornata sono infatti arrivati i risultati dei primi 70, su circa 190, tamponi eseguiti alla Bartolini di Rovereto, dove inizialmente erano risultati positivi solo 3 lavoratori. Ce ne sono, come detto, almeno altri 16. Nel caso legato alla famiglia di origine kosovara i nuovi casi sono invece stati riscontrati in persone residenti a Pergine, grazie al contact tracing disposto dall'Azienda sanitaria. In Trentino, ad oggi, ci sono 42 persone positive al covid. Dall'inizio dell'emergenza i casi sono stati 5.533, con 5.021 guariti e, purtroppo, 470 vittime.