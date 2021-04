Diversi piccoli focolai tra i boschi trentini, vigili del fuoco in azione da diverse ore

Sono diversi i focolai alimentati dal forte vento nelle zone boschive del Trentino, martedì 6 aprile e per i quali sono stati richiesti gli interventi dei pompieri. Numerose anche le squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle operazioni di spegnimento già concluse o ancora in essere.

Tra le zone colpite, solo martedì 6 aprile, ci sono Fai della Paganella, dove i vigli del fuoco sono dovuti intervenire con l'elicottero; la Val dei Mocheni con un intervento a Frassilongo solo con mezzi a terra. In mattinata è stato necessario intervenire anche nella zona tra Pergine e Caldonazzo.

Le cause che hanno portato all'accensione di questi focolai sono al vaglio delle forze attualmente impegnate nello spegnimento, pare che queste situazioni, talvolta, possano verificarsi per la disattenzione delle persone, come può essere un mozzicone di sigaretta non completamente spento e lasciato vicino a queste zone.