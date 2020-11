Dro, paura per un giovanissimo motociclista: elitrasportato in ospedale

Paura per un giovanissimo motociclista domenica 15 novembre, alle 11.30 del mattino, al crossodromo Ciclamino di Dro. Il motociclista è un 12enne trentino che, per cause in corso di accertamento, è caduto durante un allenamento.

Pare che il giovane motociclista, a causa dell'urto, possa essersi rotto un braccio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Dro con 2 mezzi e 4 uomini che sono rientrati alle 12.15, dopo aver supportato i sanitari del 118 intervenuti con l'elicottero, atterrato vicino alla partenza della pista.