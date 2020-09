Un altro intervento per salvare chi cerca funghi: due donne recuperate nei boschi del Vanoi

Soccorso Alpino ancora in azione per soccorrere dei fungaioli scivolati nei boschi. E' il terzo episodio eclatante in tre giorni. Questa volta non è intervenuto l'elicottero, ma le due fungaiole, settantenni, sono state recuperate con le corde e calate per più di 200 metri. Si tratta di una donna del luogo, in compagnia di un'amica padovana, scivolate in un pendio.

Un pendio particolarmente ripido e difficilmente accessibile, spiegano gli operatori del Soccorso Alpino. Come spesso succede in questi casi le zone predilette dai cercatori di funghi sono anche le più impervie. A complicare le cose, come nel caso del fungaiolo scivolato ieri a Passo Coe, la presenza di molti alberi schiantati dalla tempesta Vaia, a due anni dal disastro.

L'allarme è scattato nel pomeriggio, ma l'intervento si è concluso a sera, con il buio. Il coordinatore dell'Area operativa Trentino orientale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l'intervento di nove operatori della Stazione di Caoria che, in collegamento telefonico con le due donne, sono riusciti a capire dove si trovassero e a raggiungerle in circa trenta minuti.

Le operazioni di recupero, però, hanno richiesto molto più tempo. Le due erano illese ma risalire era impossibile. I soccorritori, quindi, hanno provveduto ad imbragarle e a calarle lungo il pendio con le corde per più di 200 metri. Da lì hanno raggiunto il sentiero e con il quad in dotazione alla Stazione di Caoria le hanno riportate fino all'auto.