Covid: 4 positivi rientrati dall'Europa dell'Est, 1.700 tamponi analizzati

Quattro nuovi casi di coronavirus in Trentino, tutti asintomatici. Dopo i due nuovi casi di ieri, di cui uno riscontrato in un trentino rientrato da uno dei Paesi "osservati speciali", i quattro casi scoperti oggi riguardano stranieri residenti in Trentino rientrati da un viaggio nei paesi d'origine dell'Europa dell'Est.

Si tratta degli unici quattro tamponi positivi sui 1.721 analizzati nelle ultime 24 ore. "In nessuno dei quattro casi sono emersi finora sintomi ed in ogni caso prosegue il periodo di isolamento mentre sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire la cerchia delle persone con cui i quattro soggetti sono venuti in contatto", precisa una nota dell'Apss.