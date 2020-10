Coronavirus: da una festa di laurea in Val di Cembra 47 contagi e un anziano ricoverato

Coronavirus in Trentino: i due settori sotto stretta sorveglianza ora sono quello della scuola e quello dei lavoratori stagionali nei meleti. Ma c'è anche un focolaio che continua a far registrare nuovi casi ed è legato ad un evento privato: una festa di laurea in Val di Cembra che avrebbe causato finora 47 casi registrati e portato al ricovero di una persona anziana.

Le autorità sanitarie stanno tenendo sotto controllo un vecchio focolaio, evidentemente ancora attivo, collegato ad una festa di laurea che ha favorito la diffusione del virus anche attraverso contagi secondari e terziari. Apss, si legge in una nota, rinnova l’appello ad adottare il massimo livello di prudenza, a protezione dei soggetti più indifesi.

Per quanto riguarda il focolaio tra i lavoratori stagionali il numero di positivi, reso noto solamente ieri dopo diverse settimane di screening, è di 106 persone. La maggior paerte sono lavoratori giunti dalla Romania, ma tra i positivi vi sono anche agricoltori trentini. Questo focolaio sembra essere definitivamente sotto controllo visto che nella giornata di ieri non si sono registrati contagi in questo settore. La raccolta delle mele, del resto, volge al termine. Dall'inizio della raccolta sono stati effettuati 3.358 tamponi, di cui 3.034 a cittadini romeni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel mondo della scuola scendono a 16 le classi dove uno studente è stato trovato positivo al virus, e quindi tutta la classe (insegnanti compresi) è stata messa in quarantena. Il numero delle classi in quarantena si è dimezzato dall'inizio dell'anno scolastico, quando erano 33. Nella giornata di ieri si sono verificati 4 casi di contagio in minorenni.