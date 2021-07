Bollettino coronavirus: i dati del 6 luglio

Torna a zero il conteggio dei decessi da Covid-19 in Trentino e per poco non si azzera anche il valore relativo ai nuovi contagi: martedì 6 luglio il bollettino ne riporta solo 1, emerso dai test rapidi che nella giornata di lunedì sono stati 843 (i molecolari invece sono stati 326). Intanto le vaccinazioni si avvicinano a quota 480.000 e, con i 7 nuovi, i guariti salgono a 44.380

L’unico caso positivo riscontrato martedì si trova nella fascia 19-39 anni: nessun nuovo contagio quindi fra i giovanissimi come pure fra gli over 60. Va detto, per completare il quadro, che i test molecolari hanno anche confermato 2 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Resta 1 solo paziente ricoverato in ospedale.

Quanto ai vaccini, martedì mattina il dato registrato era pari a 478.326 somministrazioni (di cui 189.045 seconde dosi). A cittadini Over 80 sono state somministrate 66.127 dosi, quelle in fascia 70-79 anni e 60-69 anni sono rispettivamente 86.315 e 96.749.

Vaccini, l'appello agli over50

Vaccinazioni in loco per turisti provenienti da fuori provincia che trascorrono in Trentino almeno due settimane di vacanza. Queto l'annuncio del presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti, insieme all'appello a vaccinarsi nuovamente rivolto agli over50 trentini. Il governatore è intervenuto in una conferenza stampa trasmessa in diretta Facebook nel pomeriggio di giovedì 1° luglio per fare il punto della situazione.

Green pass per luglio e agosto

Sono ancora diversi i dubbi sul Green pass, su come ottenerlo, quando serve e sulle regole in generale. Il Governo e la Commissione Ue rispondono alle domande più frequenti (Faq) nei siti dedicati all'argomento. Sono 14,8 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza a luglio, con un aumento del 9% rispetto allo scorso anno, anche se sono comunque il 2,8 milioni in meno rispetto al 2019 prima della pandemia.