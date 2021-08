Bollettino coronavirus: zero decessi, +47 nuovi contagi, salgono a 20 i ricoverati

Il bollettino sull'andamento del contagio da coronavirus in Trentino di Ferragosto conferma, da ormai 41 giorni consecutivi, l'assenza di decessi causati dal Covid. Per contro il numero dei contagiati sale di altri 47 casi ed anche le ospedalizzazioni registrano un incremento passando da 17 a 20. I tamponi analizzati sabato 14 agosto sono quasi 3.300, mentre la campagna vaccinale prosegue, toccando al mattino di domenica 15 agosto 629.989 somministrazioni.

Sabato il Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara ha analizzato 254 tamponi molecolari che hanno individuato 22 nuovi casi positivi e confermato 4 positività intercettate nei giorni precedenti dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 3.019, dei quali 25 sono risultati positivi.

Una decina di nuovi contagiati ha meno di 19 anni (per la precisione 2 tra 11-13 anni e 8 tra 14-19 anni) ma ci sono anche 6 tra 60-69 anni, 2 tra 70-79 anni e 2 di 80 e più anni. Sabato ci sono stati 3 nuovi ricoveri (e nessuna dimissione) che portano il totale dei pazienti Covid a 20, di cui 1 sempre in rianimazione.

Questi i dettagli sulle vaccinazioni: 629.989 somministrazioni, 272.043 delle quali riferite a seconde dosi. A cittadini Over 80 sono state somministrate 67.201 dosi, che diventano 90.261 per la fascia 70-79 anni e 106.108 in quella tra i 60 ed i 69 anni.

Infine i guariti: con i 19 di domenica, il totale diventa 45.081.

Vaccini senza prenotazione

Il vaccino anti-covid senza prenotazione da metà agosto, la notizia è stata divulgata dalla Pat sabato 14 agosto. "In linea con quanto indicato dal commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Figliuolo e in accordo con il presidente della Giunta e l’assessore alla salute anche in Trentino sarà possibile accedere ai centri vaccinali senza prenotazione" si legge nella nota.

L’Azienda provinciale per i servizi sanitari si sta organizzando proprio nel fine settimana di Ferragosto per garantire ai centri vaccinali di Apss, a partire da lunedì 16 agosto, alcune scorte di vaccino anche per chi si presenta senza prenotazione. Il suggerimento di Apss e Pat è comunque quello di procedere con la prenotazione al Cup online per evitare lunghe attese, facilitare la programmazione delle somministrazioni e il lavoro dei centri vaccinali.