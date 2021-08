Bollettino coronavirus: +39 nuovi positivi, 17 persone ricoverate e vaccinazioni a quota 630.000

La vigilia di Ferragosto vede la presenza di 39 nuovi contagi in Trentino, ma da ormai 40 giorni consecutivi non si registrano decessi da Covid-19 sul territorio. Lieve peggioramento della situazione ricoveri, dopo che venerdì 13 agosto ci sono stati 3 nuovi ingressi in ospedale, parzialmente compensati da 2 dimissioni: al momento le persone ricoverate sono 17, di cui 1 continua ad essere seguita in rianimazione. Intanto le vaccinazioni si avvicinano a quota 630.000 mentre con i 46 di sabato il numero dei guariti diventa 45.062.

Il monitoraggio rimane particolarmente intenso, con quasi 4.000 test analizzati. Il Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento venerdì ha analizzato 536 tamponi molecolari che hanno individuato 10 nuovi casi positivi, confermando inoltre 16 positività intercettate nei giorni precedenti dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 3.335 e a risultare positivi sono stati 29.

Tra i nuovi contagiati ci sono 10 bambini e ragazzi (3 hanno tra 0-2 anni, 2 tra 6-10 anni, 2 tra 11-13 anni e 3 tra 14-19 anni) e 4 over 60 (in particolare 2 in fascia 60-69 anni ed altri 2 tra 70-79 anni)

La campagna vaccinale fa registrare intanto 629.787 somministrazioni, 271.884 delle quali relative a seconde dosi. Nelle categorie Over 80, 70-79 anni e 60-69 anni le dosi somministrate sono finora 67.201, 90.258 e 106.101.

Green pass, controlli a campione

L'obbligo di possesso di Green pass per accedere ad alcuni servizi è entrato in vigore il 6 agosto e continua a far discutere. Tra polemiche e pass falsi a pagamento, arrivano anche i controlli delle forze dell'ordine. La polizia Locale delle Giudicarie, nella serata di lunedì 9 agosto, ha informato tutti con un post che ad agosto partiranno i controlli a campione.

Vaccino e fake news

Sul vaccino e sui possibili effetti collaterali sono state dette molte cose, per lo più false e contrastate dall'Iss. Dagli effetti collaterali che "vengono nascosti" al vaccino che "causa infertilità e aborti" e "modifica il nostro Dna". Come sottolienea Today, sono quelle fake news pericolose e anti scientifiche sulla vaccinazione contro il coronavirus che circolano in rete creando disinformazione e panico ingiustificato. Per questo il gruppo vaccini dell'Istituto superiore di sanità ha elaborato un vademecum con le risposte alle principali bufale.