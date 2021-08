Bollettino coronavirus: +41 nuovi contagi, calano i ricoverati

Nessun decesso e 41 nuovi contagi, sono questi i primi dati che emergono dal bollettino di amrtedì 10 agosto redatto dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari che dà conto dell’andamento del contagio da Coronavirus in Trentino. Scende ulteriormente il numero delle persone ricoverate, grazie a 2 dimissioni e zero nuovi ingressi. I pazienti covid al momento sono quindi 14, nessuno dei quali in rianimazione. Ci sono poi 18 nuovi guariti che portano il totale a 44.933, mentre le vaccinazioni sono arrivate a quota 607.194.

Fra i nuovi positivi ci sono 7 ragazzi (1 in fascia 11-13 anni ed altri 6 fra 14-19 anni) e 5 anziani (1 tra 60-69 anni, 2 tra 70-79 anni e 2 di 80 e più anni).

Lunedì il Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara ha analizzato 435 tamponi molecolari che hanno individuato 11 nuovi casi positivi confermando anche 7 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 2.754 dei quali 30 sono risultati positivi.

Questi i dettagli sui vaccini: 607.194 somministrazioni, di cui 260.589 seconde dosi. A cittadini Over 80 sono state somministrate 67.061 dosi, che diventano 89.852 in fascia 70-79 anni e 105.284 tra i 60-69 anni.

Green pass, controlli a campione

L'obbligo di possesso di Green pass per accedere ad alcuni servizi è entrato in vigore il 6 agosto e continua a far discutere. Tra polemiche e pass falsi a pagamento, arrivano anche i controlli delle forze dell'ordine. La polizia Locale delle Giudicarie, nella serata di lunedì 9 agosto, ha informato tutti con un post che ad agosto partiranno i controlli a campione:

Vaccino e fake news

Sul vaccino e sui possibili effetti collaterali sono state dette molte cose, per lo più false e contrastate dall'Iss. Dagli effetti collaterali che "vengono nascosti" al vaccino che "causa infertilità e aborti" e "modifica il nostro Dna". Come sottolienea Today, sono quelle fake news pericolose e anti scientifiche sulla vaccinazione contro il coronavirus che circolano in rete creando disinformazione e panico ingiustificato. Per questo il gruppo vaccini dell'Istituto superiore di sanità ha elaborato un vademecum con le risposte alle principali bufale. Ecco quali sono.