Bollettino coronavirus: +29 positivi e 9 persone ricoverate

Un altro giorno senza decessi per Covid in Trentino, secondo il report del 4 agosto, mentre i nuovi positivi sono 29, di cui 5 risultati dai tamponi molecolari e 24 dai test antigenici. Restano 9 le persone ricoverate, di cui una in rianimazione. I tamponi molecolari analizzati dai laboratori dell’Apss sono stati 396 a cui si aggiungono 1.369 antigenici rapidi.

Dei nuovi positivi 2 sono nella fascia fra i 6 ed i 10 anni, 3 tra gli 11 e i 13 anni e 4 tra i 14 ed i 19. Altri 3 casi riguardano la fascia fra i 60 ed i 69, mentre un caso riguarda una persona con più di 80 anni. Due i guariti, che portano il totale da inizio pandemia a 44.753.

Prosegue a pieno ritmo la campagna di vaccinazione che supera le 580.000 dosi inoculate. Mercoledì mattina risultavano somministrati 581.906 vaccini, di cui 247.020 seconde dosi. A cittadini over 80 sono state somministrate complessivamente 66.951 dosi, ai cittadini tra i 70-79 anni 89.473 e tra i 60-69 anni 104.399

Regole mirate in fase di studio

Dati dei contagi da coronavirus da contenere e situazioni da mantenere sotto controllo. Il Governo sta valutando la possibilità di applicare delle regole ''mirate'' per le regioni turistiche. Il prossimo 4 agosto è previsto un Consiglio dei ministri in cui si discuterà sia del Piano Scuola che dell'obbligo di Green pass anche per i trasporti a lunga percorrenza, ma non è escluso che il dibattito venga allargato anche alle nuove misure.

Vaccinati e non vaccinati

Il coronavirus è entrato prepotentemente nella quotidianità nel 2020. Decreti legge, restrizioni e campagna vaccinale sono forse le tematiche più discusse da quando la vita di tutti è stata stravolta da questo virus. Da quando sono arrivati i vaccini, uno dei dibattiti più accesi è quello che vede no-vax contro pro-vax. Tante le domande sul tavolo, come sull'efficacia dei vaccini, o il numero di decessi e ricoveri di persone non vaccinate. Iniziano però ad arrivare le prime risposte, grazie ai dati raccolti dall'Istituto superiore di Sanità. Secondo i numeri dell'Iss, la vaccinazione completa ha un efficacia contro il decesso del 96%, oltre a prevenire l'ospedalizzazione. Inoltre, nell'ultimo mese circa il 70% dei decessi e dei ricoveri in rianimazione causati dal coronavirus riguardavano persone a cui non era stato somministrato il siero anti-covid.