Bollettino coronavirus: +39 casi, 6 persone ricoverate e 0 decessi

Ci soo altri 39 casi positivi al coronavirus in Trentino nel report dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di sabato 24 luglio. I dati vengono elaborati ogni giorno dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Zero i decessi da Covid e 6 i pazienti ricoverati, nessuno dei quali fortunatamente in rianimazione. Intanto le vaccinazioni fanno un altro passo in avanti: sabato mattina è stata superata la soglia delle 542.000. Un altro balzo lo fanno registrare i guariti che oggi sono 39 e portano il totale a 46.173.

Venerdì il Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara ha analizzato 538 tamponi molecolari dai quali sono emersi 16 nuovi casi positivi, con la conferma di 12 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 1.653: ne sono risultati positivi 23. Scorrendo le classi di età in relazione ai nuovi contagi, emerge che 1 positivo ha meno di 2 anni; poi c’è 1 bambino i fascia 3-5 anni, 1 tra 6-10 anni, 3 tra 11-13 anni e 8 tra 14-19 anni. Fra i più anziani troviamo invece 1 caso positivo in fascia 60-69 anni e 1 tra 70-79 anni.

Moltiplicate le prenotazioni dei vaccini

Anche in Trentino sono aumentate le prenotazioni dei vaccinitra il 21 e il 23 luglio. Dall'analisi del contesto con particolare riferimento all’aumento dei contagi, in linea con quanto avviene nel resto del Paese, ai piani di previsione gestionale sia delle attività di contact tracing sia della presa in carico dei soggetti che contraggono il virus; l'ulteriore potenziamento della campagna di vaccinazione.

Inviate 850 lettere agli operatori sanitari non ancora vaccinati

Sono partiti venerdì 23 luglio gli inviti formali alla vaccinazione per gli operatori sanitari che ancora non si sono sottoposti alla vaccinazione anti Covid-19. Si tratta di circa 850 lettere recapitate agli operatori, per la maggior parte non impiegati in strutture dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, che non hanno mai risposto alle comunicazioni inviate nelle settimane precedenti da Apss per approfondire i motivi della mancata vaccinazione. La lettera d’invito contiene già le due date della vaccinazione fissate d’ufficio al drive through di Trento dopo ferragosto.

Stato d'emergenza prorogato e green pass obbligatorio (in alcuni casi)

Stato d'emergenza prorogato, green pass obbligatorio per sedersi all'interno di bar e ristoranti e nuovi criteri di classificazione delle regioni in base all'andamento del contagio ma, soprattutto, alla saturazione delle terapie intensive. Il Green pass, una decisione quello di renderlo obbligatorio all'interno di ristoranti e bar se ci si siede al tavolo che ha fatto arrabbiare molte persone, ma che il premier Mario Draghi, durante la conferenza stampa di giovedì 22 luglio ha così descritto: "non è un arbitrio ma una condizione per tenere aperte le attività economiche". Il punto informativo è stato organizzato dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato il nuovo decreto Covid con le norme. "La scelta era tra procedere normalmente, con molte regioni in giallo perché i parametri precedenti sarebbero stati superati, oppure introdurre il green pass e cambiare i parametri", ha aggiunto.