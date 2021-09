Bollettino coronavirus:+ 49 nuovi contagi, cala il numero di ricoverati

Il report sull'andamento dei contagi da coronvirus in Trentino di sabato 18 settembre parla di 49 nuovi casi, una lieve diminuzione del numero dei ricoverati (venerdì nessun nuovo ingresso e 2 dimissioni hanno portato il totale a 15, di cui 1 in rianimazione). Le vaccinazioni intanto hanno superato quota 720.000 e, con i 22 di sabato, i guariti sono diventati 46.222.

I tamponi analizzati venerdì sono stati complessivamente 4.478, cifra che comprende 562 tamponi molecolari che hanno individuato 9 nuovi casi positivi, confermando 37 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati ben 3.916, 40 dei quali sono risultati positivi.

I contagi fra bambini e ragazzi sabato sono 13: ci sono 3 bambini sotto i 2 anni 5 tra 6-10 anni, 3 tra 11-13 anni e 2 tra 14-19 anni. Si fermano a 3 i nuovi casi positivi rilevati fra gli anziani (nello specifico, nella fascia 70-79 anni).

Sabato mattina i vaccini somministrati erano arrivati a 720.200: in questa cifra sono comprese 333.597 seconde dosi e quelle somministrate nelle fasce over 80, 70-79 e 60-69 anni che sono rispettivamente 67.839, 91.587 e 109.413.

Inoltre, che si rinnova l’appuntamento con le giornate ad accesso libero al drive through vaccinale San Vincenzo a Trento Sud. L’open day, senza necessità di prenotazione e dedicato a coloro che non hanno iniziato il ciclo vaccinale, si terrà anche domenica 19 settembre, dalle 14 dalle ore 16.

Green pass obbligatorio al lavoro

Il testo del nuovo decreto green pass estende l'ambito di applicazione della certificazione verde a tutti i luoghi di lavoro, è stato approvato all'unanimità giovedì 16 settembre dal Consiglio dei ministri. Dal 15 ottobre chi non ha il Green pass non potrà accedere ai posti di lavoro ma avrà comunque il "diritto alla conservazione del rapporto di lavoro". Lo specificano le norme del nuovo decreto che prevede sanzioni, inclusa la sospensione e lo stop allo stipendio, per chi per cinque giorni consecutivi si presenti al lavoro senza Green pass. Non si potrà arrivare al licenziamento del lavoratore. Le regole valgono tanto per i lavoratori pubblici quanto per i lavoratori del settore privato, così anche per i lavoratori esterni all'amministrazione o all'azienda e per chi svolgerà attività formativa.

Open day dei vaccini

Altri due giorni di open-day a Trento. Si rinnova l’appuntamento con le giornate ad accesso libero al drive through vaccinale San Vincenzo a Trento Sud. L’open day, senza necessità di prenotazione e dedicato a coloro che non hanno iniziato il ciclo vaccinale, si terrà per sabato 18 settembre, dalle ore 9 alle ore 16 e domenica 19 settembre, dalle 14 dalle ore 16. Coloro che hanno già ricevuto la prima dose dovranno rispettare l’appuntamento ricevuto per la seconda, secondo l’intervallo di tempo previsto dalla tipologia del vaccino.

Dopo la somministrazione della prima dose dovrà essere prenotata in autonomia la seconda dose accedendo al Cup online, card "2ª dose per residenti in Trentino e per lavoratori, turisti o studenti in Trentino". Per ridurre i tempi di permanenza nel centro vaccinale si ricorda di presentarsi con la tessera sanitaria e i moduli per la vaccinazione già compilati.