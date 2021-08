Focolaio nella colonia di Cesenatico, Segnana: "massimo impegno per garantire a tutti la massima attenzione"

Continua il lavoro di coordinamento e aggiornamento sul focolaio nella colonia estiva a Cesenatico. La notizia è stata divulgata dalla Pat nel pomeriggio di lunedì 23 agosto. Ci sono 33 ragazzi e 3 operatori, tutti provenienti dal Trentino che sono risultati positivi al coronavirus. Sette di loro manifestano sintomi leggeri, mentre gli altri sono asintomatici.

Nella serata di lunedì, l'assessore Stefania Segnana ha partecipato assieme ai responsabili di Aerat e agli esperti di Provincia e Azienda sanitaria a un incontro in video collegamento con i genitori dei ragazzi. "Siamo consapevoli - afferma l'assessore - del livello di apprensione delle famiglie sapendo che i loro figli sono lontani, ma abbiamo fiducia nei nostri collaboratori e sappiamo che la situazione è monitorata al minuto. Serve pertanto la collaborazione di tutti per superare questa situazione che Aerat, che ha gestito bene le varie accoglienze durante l'estate, si trova ad affrontare proprio sul finire della stagione. Da parte nostra il massimo impegno per garantire a tutti la massima attenzione".