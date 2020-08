Coronavirus: 4 casi e 4 ricoveri. Ecco il Piano della Protezione Civile per il ritorno a scuola

Quattro nuovi casi e quattro ricoveri: questa la situazione coronavirus in Trentino aggiornata a venerdì 21 agosto. Uno dei ricoverati si trova in terapia intensiva. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 745. I dati aggiornati ono contenuti nel bollettino diffuso dall'Azienda sanitaria provinciale.

Nel frattempo il Dipartimento Protezione civile della Provincia autonoma di Trento, di concerto con il Dipartimento Istruzione e cultura, ha redatto in Piano per la sicurezza in vista della riapertura delle scuole. Il documento, approvato oggi dalla Giunta provinciale, riguarda la fornitura alle scuole dei dispositivi di protezione individuale e dei nuovi arredi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Saranno fornite 600.000 mascherine e 11.000 litri di disinfettante al mese. Per gli arredi sono previsti, complessivamente, 5952 banchi, 5.278 sedie e 2.262 sedie didattiche di tipo innovativo. Oltre alle forniture materiali sono previsti monitoraggi dei livelli di anidride carbonica nelle aule ed una gestione degli assembramenti con ingressi scaglionati e spazi d'accesso aggiuntivi agli attuali al fine di grantire la distanza di un metro.