Coronavirus: due nuovi casi nella zona di Trento

Due nuovi contagi da coronavirus, entrambi nella zona di Trento. Questa la notizia contenuta nel bollettino dell'Azienda sanitaria, aggiornato a martedì 11 agosto. I due casi, si legge nella nota, sono stati individuati grazie allo screening sul territorio, e non sono quindi legati a focolai già noti in Trentino.

Scende il numero di prsone ricoverate: sono 5 i pazienti covid negli ospedali trentini, tutti nei reparti di Malattie Infettive. Nessuno, fortunatamente, ha avuto bisogno di ricorrere alla riaminazione. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 629, dopo diversi giorni in cui il numero di test si era stabilizzato attorno ai 1.500.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel frattempo si è svolto un incontro telematico tra gli assessori provinciali all'Agricoltura ed alla Salute, con i dirigenti dei rispettivi Servizi e dell'Azienda sanitaria per mettere a punto la procedura di "quarantena attiva" che dovrebbe caratterizzare l'ingresso in Trentino di circa 6.000 lavoratori dalla Romania, Paese considerato "a rischio" dal Ministero della Salute. L'ipotesi è di far lavorare, e vivere, i braccianti a gruppi di quattro, isolati dagli altri. Si attende la convalida del Commissariato del Governo.