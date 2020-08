Coronavirus: i nuovi casi tornano a zero ma c'è un nuovo ricovero in terapia intensiva

Torna a zero la casella dei nuovi casi di coronavirus in Trentino: su 1.400 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore non è stato riscontrato alcun caso di positività. La notizia è tata diffusa dall'Azienda sanitaria, all'interno del bollettino aggiornato a mercoledì 12 agosto. I ricoveri sono tre, di cui purtroppo uno in rianimazione.

"Un rapporto positivo quello offerto oggi dall’azienda provinciale per i servizi sanitari - si legge in una nota della Provincia - se non fosse per la notizia che dopo tanto tempo tornano ad aprirsi le porte del reparto di rianimazione dell’ospedale di Trento. Si tratta infatti di uno dei tre pazienti ricoverati per Covid in ospedale".

In Trentino le persone attualmente positive sono 78, le persone in isolamento fiduciario sono 230, alle quali vanno aggiunte altre 100 persone in quarantena perchè venute a contatto con i contagiati del "focolaio" alla Bartolini. Il numero delle vittime dall'inizio pandemia in Trentino è di 470.