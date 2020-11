Scatta il coprifuoco: ecco tutte le informazioni

Scatta anche in Trentino dalla serata di venerdì 6 novembre il cosiddeto coprifuoco. Non si potrà circolare, in auto o a piedi, dopo le 22 senza un valido motivo, fino alle 5 del mattino. Il valido motivo, come ormai già sperimentato durante il primo lockdown, andrà specificato in un'autocerficiazione in caso di controlli.

L'autocertificazione si può scaricare e stampare a casa per averla sempre nel caso in cui si venisse fermati, in ogni caso anche le forze dell'ordine la forniranno durante un eventuale controllo. L'autocertificazione è, invece, sempre necessaria per attraversare il confine tra Trentino e Lombardia. Qusta è solo una delle misure previste dal nuovo Dpcm: l'elenco dettagliato è disponibile qui