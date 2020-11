Castello Tesino chiede di diventare "zona rossa", a rischio anche altri due comuni

Castello Tesino "zona rossa": la decisione, come si dice in questi casi, viene dal basso. E' stata infatti la sindaca Graziella Menato, in accordo con il Consiglio comunale, a chiedere al presidente della Provincia Fugatti di applicare al suo comune le stesse regole che furono utilizzate per arginare il focolaio di Cembra.

Stop alle attività produttive, chiuse le scuole e tutti i negozi ad eccezione del piccolo supermercato, divieto di uscire dal comune se non per validi motivi. Sarebbero queste, le misure contenute nell'ordinanza provinciale, attesa tra la serata di venerdì 13 e la mattinata di sabato 14 novembre. Fugatti, però, aveva parlato di più comuni, probabilmente tre.

Il caso di Castello Tesino è emblematico: in questo caso è stata infatti la prima cittadina a sollecitare l'amministrazione provinciale, sostanzialmente chiedendo di anticipare, di non perdere tempo. Gli attuali positivi, secondo i dati di Fbk, sono 36 su una popolazione di 1.176 abitanti. Una percentuale del 2,9% quando la soglia indicata dalla Provincia per "chiudere" un comune è del 3%. Il problema sono però i positivi del test rapido, che porterebbero il totale quasi al raddoppio, con una percentuale di positivi attorno al 5% della popolazione. Su facebook la sindaca riferisce di 53 persone attualmente positive.

Come per i focolai di Cembra e dell'Altopiano di Pinè a pesare sui dati ci sono i contagi all'interno della casa di riposo Suor Agnese. "A queste persone mi preme augurare a nome della comunità e mio personale una veloce guarigione" scrive la sindaca. Nel pomeriggio di venerdì 13 novembre si è tenuto un ulteriore confronto con la Giunta provinciale e si è dunque in attesa di conoscere quali siano le misure adottate, e se varranno solo per Castello Tesino o anche per altri comuni.