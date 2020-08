Coronavirus: quattro nuovi casi in Trentino, tre persone ricoverate

Quattro nuovi casi di coronavirus scoperti in Trentino nelle ultime 24 ore. Il numero dei ricoverati sale a tre. Questi gli ultimi dati diffusi nel quotidiano bollettino dell'Azienda sanitaria giovedì 6 agosto. Per quanto riguarda i ricoveri, assicura la nota, nessuno è in terapia intensiva: tutti e tre i ricoverati si trovano nel reparto malattie infettive.

Il numero dei tamponi giornaieri si attesta attorno alle 1.500 unità, 1.476 per la precisione. I nuovi casi sono stati trovati grazie alla campagna di screening sul territorio, e non sono dunque legati al focolaio scoperto in Vallagarina. In calo il numero delle persone attualmente positive: 81. Fermo a 470 il numero delle vittime dall'inizio della pandemia.