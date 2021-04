Besenello, sale sul tetto di un vecchio stabile che si spacca: 14enne elitrasportato in ospedale

È stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Santa Chiara di Trento il 14enne che nel pomeriggio di venerdì 2 aprile è caduto dal tetto di uno stabile abbandonato a Besenello. Il giovane era con un gruppo di amici, nella zona della posta vecchia, in via Nazionale.

Cause e dinamiche di quanto accaduto sono ancora in corso di accertamento da parte degli organi inquirenti, ma pare che la copertura dello stabile abbandonato abbia ceduto sotto ai piedi del ragazzo, facendolo cadere a terra dopo qualche metro. Al momento del soccorso era cosciente.

La chiamata al Nue (Numero unico per le emergenze) 112 è arrivata intorno alle 17.30. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Rovereto, i vigili del fuoco di Besenello e il personale del 118.