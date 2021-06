A scuola di volo acrobatico, sbaglia la manovra e finisce in acqua: giovane elitrasportato in ospedale

È stato trasportato in elicottero all'ospedale il giovane che nella mattinata di lunedì 21 giugno, dopo aver sbagliato una manovra con il parapendio, è caduto e sbattuto in maniera violenta in acqua, nel lago di Idro, nella zona di Idroland, in località Baitoni, Bondone.

La chiamata al Nue (Numero unico per le emergenze) 112 è arrivata qualche minuto prima delle 8.30. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale Valle del Chiese, i sanitari, l'elicottero di Trentino emergenza e i vigili del fuoco.

Da quanto emerso pare che il giovane stesse partecipato a una lezione di una scuola di volo acrobatico e in quel momento stesse eseguendo una manovra particolare. Sbagliandola, è finito in acqua battendo il torace in maniera violenta. Era cosciente quando è stato soccorso ma pare avesse qualche difficoltà respiratoria ed è stato affidato alle cure dei sanitari.