Bollettino Coronavirus, a Trento +22 positivi il 12 settembre

Sono complessivamente 22 i nuovi casi di contagio da Covid 19 registrati sabato 12 settembre in Trentino. Di questi, 9 riguardano persone sintomatiche, fra cui un minorenne, 8 di esse con sintomi lievi e una con sintomi di media intensità . Altre 13 persone asintomatiche sono state individuate con la consueta attività di screening. Salgono quindi complessivamente ad 8 le persone ricoverate per Coronavirus, nessuna in rianimazione.

Un nuovo picco

Dopo qualche giorno di «tregua» con numeri contenuti, è stato comunicato un nuovo picco da Apss e dalla Provincia. Le persone risultate positive al test, sono legate al mondo della filiera delle carni e al settore della raccolta e lavorazione della frutta. L’attenzione di Apss e della Provincia continua a essere rivolta soprattutto ai comportamenti e alle frequentazioni che avvengono al di fuori del luogo di lavoro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Prevenzione

Continua, in stretta collaborazione con le singole aziende, il grande impegno di Apss per isolare i casi positivi rilevati, per fare in modo che i focolai rimangano contenuti. Un lavoro che si fonda non solo sugli accertamenti sanitari in corso, ma soprattutto sull’impegno delle singole persone. Per questo è stata rinnovata la raccomandazione di mantenere sempre il distanziamento sociale. Sono 1957 in totale i tamponi eseguiti, di cui 1082 dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari e 875 da Fem.